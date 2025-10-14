Jetzt fix: Kein Gegenkandidat für SPÖ-Chef Babler

Andreas Babler wird als einziger Bewerber für den Parteivorsitz in den kommenden SPÖ-Parteitag Anfang März gehen

Nach Ablauf der vierwöchigen Frist für eine Kandidatur steht fest, dass keine Mitgliederbefragung durchgeführt werden muss, da niemand die dafür nötigen 1.500 Unterschriften von Parteimitgliedern vorgelegt hat. Babler selbst war als einziger Kandidat vom Parteivorstand nominiert worden und muss noch vom Parteitag bestätigt werden.

Stattfinden wird der ordentliche Parteitag Anfang März und damit knapp 2,5 Jahre nach der letzten Wahl Bablers. Damals hatten in Graz knapp 89 Prozent der Delegierten dem nunmehrigen Vizekanzler ihre Stimme gegeben. Das Amt hatte er schon einige Monate davor bei einem außerordentlichen Parteitag in einer Stichwahl gegen Hans-Peter Doskozil erobert.