Karner: Fast 300.000 Euro für Werbung auf TikTok, Meta und Co.

Das Innenministerium schaltete kostspielige Informationskampagnen auf Meta, TikTok und Co.
FPÖ-Generalsekretär fragte sämtliche Ministerien nach den Kosten für Werbung in sozialen Netzwerken und Online-Medien im vierten Quartal. Die Anfrage-Beantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sticht dabei besonders hervor.
So gab das Innenministerium binnen des dreimonatigen Anfragezeitraums rund 680.000 Euro für Werbung in sozialen Netzwerken und Online-Medien aus. Karner hält in seiner Beantwortung aber fest, dass das Ressort keine "Werbung" schalte, sondern sich mit Informationskampagnen an die Bevölkerung wendet.
Fast 300.000 Euro für Tech-Giganten
Interessant ist jedenfalls der hohe Anteil, der zu den Tech-Giganten fließt. Für Amazon, Meta, TikTok und Co. gab es insgesamt fast 300.000 Euro. Konkret fielen folgende Bruttokosten an:
- Amazon Prime: 29.857,66 €
- Google: 214,47 €
- CTV für LG (Connected TV Advertising): 29.922,44 €
- Meta: 50.089,56 €
- Reddit: 4.974,66 €
- Snapchat: 37.905,12 €
- Spotify: 14.173,10 €
- TikTok: 41.678,96 €
- YouTube: 87.471,06 €
- Gesamt: 296.287,03 €
Die restliche Summe floss an heimische Plattformen sowie ausgewählte Medien.