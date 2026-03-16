oe24
oe24
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Gerhard Karner
© APA/GEORG HOCHMUTH

Info-Kampagnen

Karner: Fast 300.000 Euro für Werbung auf TikTok, Meta und Co.

16.03.26, 11:50
Das Innenministerium schaltete kostspielige Informationskampagnen auf Meta, TikTok und Co.

FPÖ-Generalsekretär fragte sämtliche Ministerien nach den Kosten für Werbung in sozialen Netzwerken und Online-Medien im vierten Quartal. Die Anfrage-Beantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sticht dabei besonders hervor. 

So gab das Innenministerium binnen des dreimonatigen Anfragezeitraums rund 680.000 Euro für Werbung in sozialen Netzwerken und Online-Medien aus. Karner hält in seiner Beantwortung aber fest, dass das Ressort keine "Werbung" schalte, sondern sich mit Informationskampagnen an die Bevölkerung wendet. 

Fast 300.000 Euro für Tech-Giganten 

Interessant ist jedenfalls der hohe Anteil, der zu den Tech-Giganten fließt. Für Amazon, Meta, TikTok und Co. gab es insgesamt fast 300.000 Euro. Konkret fielen folgende Bruttokosten an: 

  • Amazon Prime: 29.857,66 €
  • Google: 214,47 €
  • CTV für LG (Connected TV Advertising): 29.922,44 €
  • Meta: 50.089,56 €
  • Reddit: 4.974,66 €
  • Snapchat: 37.905,12 €
  • Spotify: 14.173,10 €
  • TikTok: 41.678,96 €
  • YouTube: 87.471,06 €
  • Gesamt: 296.287,03 €

Die restliche Summe floss an heimische Plattformen sowie ausgewählte Medien.

