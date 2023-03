Kult-Disco mischt sich in SPÖ-Zwist ein

Der SPÖ-Streit eskalierte mit der Bekanntgabe von Hans Peter Doskozil SPÖ-Chef werden zu wollen völlig. Der Kult-Club U4 mischt sich nun mit einem Posting in den Streit ein.

Am gestrigen Dienstag machte der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil seine Kandidatur zum SPÖ-Chef offiziell. In einem Brief legte er seine Beweggründe offen. Damit tritt er gegen Rendi Wagner in den Ring und will die jetzige SPÖ-Vorsitzende Ablösen. Wie eine mögliche Urabstimmung ausgehen würde ist zur Zeit noch unklar.

Wien (APA) - Die Wiener SPÖ stellt sich weiter hinter Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) meinte diesbezüglich am zweiten Tag der Klubtagung der Hauptstadt-Roten in Frauenkirchen, er habe dies schon gestern klar gemacht und daran habe sich nach der Kandidatur von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) nichts geändert. An einen dritten Kandidaten für den Parteivorsitz glaubt er nicht und hält ihn auch nicht für nötig.

Auch die Kult-Disco U4 hat sich nun in den Zwist eingeschalten und sorgt mit einem Twitter Posting für Lacher. "Wenn wir die Wahl zwischen einem Schlager DJ und einer DJane, die seit Jahren bei den Gästen nicht ankommt, haben...was machen wir da wohl?", so der Klub auf seinem Account.

Wenn wir die Wahl zwischen einem Schlager DJ und einer DJane, die seit Jahren bei den Gästen nicht ankommt, haben...was machen wir da wohl? — U4 Vienna (@U4_Vienna) March 14, 2023

Wenig später setzte der Kult Klub eine weitere Nachricht in die Kommentarleiste: "Ok, viele kreative Antworten. Im real aber jetzt ganz einfach: Wir suchen uns eine DJane die auflegen kann, Musik spielt die zum Lokal passt und zu der die Leute abgehen."