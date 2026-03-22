ÖVP-Personalrochade: Wöginger-Rückzug als Stelzer-Vize

ÖVP-Klubchef August Wöginger soll dem Vernehmen nach nicht mehr als Stellvertreter von Oberösterreichs VP-Chef Thomas Stelzer kandidieren.

Am 24. April trifft sich die ÖVP Oberösterreich zu ihrem 42. ordentlichen Parteitag. Auch Bundeskanzler Christian Stocker wird erwartet und soll eine Rede halten.

Die Augen werden aber wohl auf ÖVP-Klubchef August Wöginger gerichtet sein, sofern er kommt. Denn nur wenige Tage vorher soll ein Urteil im "Postenschacher"-Prozess gegen den VP-Politiker gefällt werden.

Wöginger tritt nicht mehr an

Die Partei stellte sich bereits demonstrativ vor Wöginger. Selbst bei einem erstinstanzlichen Schuldspruch, würde man am Klubchef festhalten, stellte etwa ÖVP-Chef Stocker klar.

Allerdings wird Wöginger nun zumindest eine Funktion niederlegen. Auf eigenen Wunsch soll er nicht mehr als Stellvertreter von Thomas Stelzer zur Wahl stehen. Das berichten die "OÖ Nachrichten".

Hattmannsdorfer soll übernehmen

Neben Wöginger sind Doris Hummer, Landesobfrau des Wirtschaftsbundes, Christine Haberlander, Landesobfrau des ÖAAB, und Michaela Langer-Weninger, Bauernbund-Obfrau, Stelzers Stellvertreter.

Statt Wöginger soll nun jedenfalls Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer - als Vertreter in Wien - die Funktion übernehmen. Auch Integrationsministerin Claudia Bauer soll im Gespräch gewesen sein.

Der Wahlvorschlag soll jedenfalls am Montag beschlossen werden.