ÖVP schießt weiter gegen FPÖ: "Nichts begriffen"

ÖVP und FPÖ befetzen sich als gäb's kein Morgen. Jetzt kontert die ÖVP auf dem FPÖ-Konter.

Der Streit zwischen ÖVP und FPÖ, welche Partei fauler ist, geht weiter. Nach dem Konter von FPÖ-General Christian Hafenecker schießt ÖVP-General Nico Marchetti zurück: "FPÖ-Hafenecker, Generalsekretär der faulsten Partei Österreichs, hat die Botschaft noch immer nicht verstanden. Ich freue mich zwar über konstruktive Vorschläge zu meiner persönlichen Performance, gefordert haben wir aber konstruktive Vorschläge für das Land.“

Marchetti hatte die FPÖ als "Faulste Partei Österreichs" betitelt, weil sie mit der Regierung zu wenig zusammenarbeite - Hafeneckers Gegenschlag folgte sofort.

Marchetti wirft den Blauen jetzt Kneifen vor der Verantwortung vor: "Es war ohnehin ein mehr als beschämendes Trauerspiel, mit ansehen zu müssen, wie sich die FPÖ bei den Koalitionsverhandlungen vor der Regierungsverantwortung gedrückt hat, aber dass sie sich auch vor ihrer Verantwortung als Oppositionspartei drückt, wirft schon die berechtigte Frage auf, wo überhaupt der Leistungsnachweis der FPÖ ist."