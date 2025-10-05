Alles zu oe24VIP
Georg Dornauer
© APA/EXPA/JOHANN GRODER

Parteien

Parteirebell Dornauer: 1. großer Auftritt nach SPÖ-Rauswurf

05.10.25, 13:05
 SPÖ-Rebell Georg Dornauer hat am kommenden Mittwoch seinen ersten großen Auftritt nachdem ihn seine Partei an die Luft gesetzt hatte. 

Dornauer war am vergangenen Donnerstag zuerst aus dem SPÖ-Landtagsklub und dann auch aus der Partei ausgeschlossen worden. Das einstige Tiroler SPÖ-Enfant-terrible - er hatte eine Jagdflinte offen in seinem Porsche liegen lassen, war auf einem Jagdfoto mit Milliarden-Pleitier Rene Benko zu sehen gewesen usw. - hat noch bis Ende der Woche Zeit, gegen den Rauswurf rechtlich vorzugehen. Ob er"s tun wird, ist allerdings offen.

Am kommenden Mittwoch ist der erste große Auftritt Dornauers nach dem Rauswurf angesagt, der Tiroler Landtag tritt zu einer Sitzung zusammen. Dornauer hat bereits angekündigt, eine Oppositionsrolle einnehmen zu wollen.

Vom Oktoberfest zum Rauswurf

Bekannt wurde jetzt auch, dass Dornauer an jenem Donnerstag, an dem ihn die Partei hinauswarf, beim Oktoberfest in München weilte. Er wirkte am Freitag bei seiner Pressekonferenz laut APA mitgenommen, wenngleich er einschränkte, dass es in der Politik keine "persönlichen Befindlichkeiten" gebe und er auch "kein Zuckerbäcker" sei. Aber er und seine Familie hätten schließlich "über drei Generationen für die Arbeiterbewegung" gekämpft."

