Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Dornauer wurde aus der SPÖ ausgeschlossen.

Am Donnerstag

Dornauer nun auch aus der SPÖ ausgeschlossen

03.10.25, 11:00
Teilen

Nach dem Rauswurf aus dem SPÖ-Landtagsklub wurde Dornauer nun auch aus der Partei ausgeschlossen. 

Tirol. Georg Dornauer, Ex-SPÖ-Chef Tirols, ist nun auch aus der Partei ausgeschlossen worden. Nach seinem Rauswurf aus dem Landtagsklub am Donnerstagnachmittag fasste der SPÖ-Landesparteivorstand abends einen einstimmigen Beschluss. Dornauer habe gegen das Parteiprogramm, die Grundsätze sowie das Koalitionsabkommen mit der ÖVP verstoßen, so Landeschef Philip Wohlgemuth.

Der Ausschluss erfolgte nach Dornauers Alleingang zu einem Dringlichkeitsantrag zur TIWAG. Dornauer kann gegen die Entscheidung Einspruch einlegen. Während die ÖVP zurückhaltend reagierte, sprach die FPÖ von „Chaos-Tagen“, die Liste Fritz kritisierte die Selbstbeschäftigung der SPÖ. Die Koalitionsmehrheit bleibt stabil.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden