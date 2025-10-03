Dornauer nun auch aus der SPÖ ausgeschlossen

Nach dem Rauswurf aus dem SPÖ-Landtagsklub wurde Dornauer nun auch aus der Partei ausgeschlossen.

Tirol. Georg Dornauer, Ex-SPÖ-Chef Tirols, ist nun auch aus der Partei ausgeschlossen worden. Nach seinem Rauswurf aus dem Landtagsklub am Donnerstagnachmittag fasste der SPÖ-Landesparteivorstand abends einen einstimmigen Beschluss. Dornauer habe gegen das Parteiprogramm, die Grundsätze sowie das Koalitionsabkommen mit der ÖVP verstoßen, so Landeschef Philip Wohlgemuth.

Der Ausschluss erfolgte nach Dornauers Alleingang zu einem Dringlichkeitsantrag zur TIWAG. Dornauer kann gegen die Entscheidung Einspruch einlegen. Während die ÖVP zurückhaltend reagierte, sprach die FPÖ von „Chaos-Tagen“, die Liste Fritz kritisierte die Selbstbeschäftigung der SPÖ. Die Koalitionsmehrheit bleibt stabil.