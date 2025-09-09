Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Birgit Gerstorfer
© APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Fordern 2,7 Prozent

Pensionserhöhungen: Seniorenvertreter machen weiter Druck

09.09.25, 14:08
Teilen

Die sozialdemokratischen Seniorenvertreter bleiben bei ihrem kategorischen Nein zu einer Pensionsanpassung unter der Teuerung. Am Donnerstag gibt es dann noch eine Pressekonferenz des Seniorenrats. 

Bei der Sozialkonferenz des Pensionistenverbandes erklärte die Vorsitzende Birgit Gerstorfer laut Aussendung, dass die Inflation jedes Jahr voll abgegolten werden müsse. Das sei eine Frage des Respekts der älteren Generation gegenüber aber auch eine der Kaufkraftsicherung.

Es dürfe nicht sein, dass Menschen in Österreich unterhalb der Armutsgrenze leben müssten: Der Pensionistenverband fordert daher, dass die Höhe der Ausgleichszulage schrittweise an die Armutsgrenze herangeführt wird.

Gäste der Veranstaltung waren unter anderen Sozialministerin Korinna Schumann und ihre Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ).

Pressekonferenz des Seniorenrats 

Für Donnerstagvormittag ist zudem eine Pressekonferenz des Seniorenrats anberaumt. Neben Gerstorfer wird dort auch die Präsidentin des ÖVP-nahen Seniorenbundes Ingrid Korosec sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden