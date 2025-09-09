Pensionserhöhungen: Seniorenvertreter machen weiter Druck

Die sozialdemokratischen Seniorenvertreter bleiben bei ihrem kategorischen Nein zu einer Pensionsanpassung unter der Teuerung. Am Donnerstag gibt es dann noch eine Pressekonferenz des Seniorenrats.

Bei der Sozialkonferenz des Pensionistenverbandes erklärte die Vorsitzende Birgit Gerstorfer laut Aussendung, dass die Inflation jedes Jahr voll abgegolten werden müsse. Das sei eine Frage des Respekts der älteren Generation gegenüber aber auch eine der Kaufkraftsicherung.

Es dürfe nicht sein, dass Menschen in Österreich unterhalb der Armutsgrenze leben müssten: Der Pensionistenverband fordert daher, dass die Höhe der Ausgleichszulage schrittweise an die Armutsgrenze herangeführt wird.

Gäste der Veranstaltung waren unter anderen Sozialministerin Korinna Schumann und ihre Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ).

Pressekonferenz des Seniorenrats

Für Donnerstagvormittag ist zudem eine Pressekonferenz des Seniorenrats anberaumt. Neben Gerstorfer wird dort auch die Präsidentin des ÖVP-nahen Seniorenbundes Ingrid Korosec sein.