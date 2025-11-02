Shitstorm für Meinl-Reisinger nach goldenem Auftritt in Kairo

Ein goldener Auftritt von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Kairo lässt in den sozialen Medien die Wogen hochgehen.

Für Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ging es am Samstag zu ihrem ägyptischen Amtskollegen Badr Abdelatty nach Kairo. Nach einem Arbeitsgespräch besuchte die NEOS-Chefin noch die feierliche Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums.

"Gestern durfte ich bei der feierlichen Eröffnung des Grand Egyptian Museum in Kairo dabei sein und Österreich bei diesem historischen Moment vertreten", berichtete Meinl-Reisinger am Sonntag via "X", wo sie auch einige Schnappschüsse des Abends teilte. Für den Beitrag hagelt es nun aber scharfe Kritik.

Gestern durfte ich bei der feierlichen Eröffnung des Grand Egyptian Museum in Kairo dabei sein und Österreich bei diesem historischen Moment vertreten. ????????????????????

Zwischen hochrangigen internationalen Gästen war der Stolz und die Bedeutung dieses Moments deutlich spürbar – besonders… pic.twitter.com/oc5gUPnIQd — Beate Meinl-Reisinger (@BMeinl) November 2, 2025

Scharfe Kritik von FPÖ-Politikern

Denn die Kleiderwahl - Meinl-Reisinger besuchte die Eröffnung in einem goldbestickten Ballkleid - sorgt bei vielen für Unmut. "Kann man nicht mehr erfinden", kommentiert etwa FPÖ-EU-Delegationsleiter Harald Vilimsky.

Der Wiener FPÖ-Gemeinderat Leo Lugner schreibt: "Während die Preise in Österreich explodieren und viele um ihre Existenz kämpfen, lässt sich unsere Außenministerin im goldenen Kleid in Kairo feiern."

"Gut kommt das nicht an"

Ein anderer User spöttelt: "Schön für Sie. Ein nettes Wochenende in Kairo auf Kosten der Spesenzahler. Gut kommt das nicht an."

Manche Nutzerinnen und Nutzer - vor allem auf Instagram - stärken der Außenministerin allerdings den Rücken. "Alles in gold! Umwerfend, sehr stolz eine so stilsichere Ministerin zu haben", heißt es dort etwa. Oder: "Tolles Kleid und tolle Vertretung für uns bei dieser wunderschönen Gelegenheit".