SPÖ-Doppelspitze: Wird Doskozil Parteichef und Kern Kanzlerkandidat?

In den Machtkampf um den SPÖ-Chef kommt eine neue Dynamik: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil soll gerade intensive Gespräche mit Ex-Kanzler Christian Kern führen.

Die Idee: Doskozil und Kern könnten als Doppelspitze ins Rennen gehen. Doskozil selbst hatte am Sonntag in der Presse gemeint: „Kern ist der Beste, den wir im Bereich Wirtschafts- und Energiepolitik haben.“ Auf die Frage, ob er in sein Team komme, meinte Doskozil: „Da sollte man sich überraschen lassen.“

Fest steht: Kern ist schon jetzt wirtschaftspolitischer Berater von Doskozil. Aber: Aus dem Umfeld von Kern ist zu hören, dass er sich wohl nicht mit der Rolle der Nummer 2 begnügen würde. Im Raum stehen zwei Optionen:

Option 1: Kern tritt gemeinsam mit Doskozil im Wahlkampf auf und wird eine Art Schatten-Superminister für Wirtschaft, Energie und Arbeit. Im Gegenzug dafür könnte er nach der nächsten EU-Wahl - sofern die SPÖ den Kanzler stellt - mit dem Posten des EU-Kommissars für Energie belohnt werden.



Schon kommende Woche könnte Kern auf Social Media seine Unterstützung für Doskozil offiziell verkünden, heißt es aus seinem Umfeld. Aber nur, wenn vorher geklärt ist, welche Rolle er im Team Dosko spielen wird. „Und da wird er sich nicht mit der Nummer 2 begnügen…“