Rendi-Wagner
© APA/GEORG HOCHMUTH

Parteien

SPÖ lag unter Rendi-Wagner deutlich besser

11.09.25, 21:50
Teilen

Die SPÖ liegt aktuell bei 18 % - unter Bablers Vorgängerin Pamela Rendi-Wagner war die Partei sogar vor ihrer Ablöse deutlich besser gelegen.

Die Lazarsfeld Gesellschaft hat aktuell die kumulierten Monatsbetrachtungen ihrer wöchentlichen Sonntagsfragen seit 2021 analysiert - und diese Analyse zeigt für die SPÖ einen steten Sinkflug.

250911sonntagkurve
© oe24

Unter der früheren SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner waren die Roten im Jahr 2021 sogar bei 31 % gelegen, selbst kurz vor ihrer Ablöse 2023 waren es 22 % gewesen. Gut, mit dem Start von Türkis-Grün Anfang 2020 war die SPÖ kurz unter 20 % gelegen - doch mit Rendi-Wagners Auftritten während der Corona-Pandemie war es bergauf gegangen.

Unter Babler - er übernahm im Sommer 2023 - ist die SPÖ zwar lange Zeit vor der ÖVP gelegen - für Platz 1 reichte es in den Umfragen aber nie. Bei der Nationalratswahl am 29. September 2024 erreichte die SPÖ dann nur Platz 3 mit 21,14 %. Was Babler allerdings sehr wohl - und Rendi eben nicht - schaffte, ist, die SPÖ in eine Regierung zu führen.

