SPÖ spielt auf Sobotkas goldenem Flügel die Internationale

Aufregung vor der Parlamentswiedereröffnung. Die SPÖ postete auf den sozialen Netzwerken ein Video, auf dem sie die Internationale auf Sobotkas goldenem Flügel spielt.

Die Aufregung im vergangenen November war groß. Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka ließ es bei der Inneneinrichtung großzügig angehen. So fanden sich im Budget für das neue Parlament monatliche Mietkosten für einen goldenen Bösendorfer-Flügel in Höhe von 3.000 Euro – im Jahr also 36.000 Euro.

Die SPÖ nutzte Sobotkas goldenen Flügel nun für einen Seitenhieb, sie spielten nämlich darauf die Internationale zur Einweihung. "Morgen wird das Parlamentsgebäude feierlich eröffnet. Wir haben Sobotkas goldenen Flügel zur Einweihung sinnvoll genutzt. Völker hört die Signale!", so die SPÖ auf ihrem Twitter Account. Das Video wurde einen Tag vor der Eröffnung in den sozialen Medien verbreitet.

Morgen wird das Parlamentsgebäude feierlich eröffnet. Wir haben Sobotkas goldenen Flügel zur Einweihung sinnvoll genutzt. ✊???? Völker hört die Signale! pic.twitter.com/MRhfDp3NgZ — SPÖ (@SPOE_at) January 11, 2023

Für die SPÖ ist es eine willkommene Attacke gegen den Parlamentspräsidenten, der sich zuletzt mehreren Angriffen entgegensah. Einen Rücktritt schloss Sobotka selbst aber Anfang der Woche noch kategorisch aus.