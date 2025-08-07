Tiroler SPÖ-Chef sieht 2027 als Ablaufdatum für Dornauer

Georg Dornauer dürfte spätestens in zwei Jahren aus der Politik ausscheiden.

Tirols Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth rechnet offenbar mit dem vollständigen Polit-Rückzug seines Vorgängers Georg Dornauer im Zuge der Landtagswahl 2027. "Ich gehe nicht davon aus, dass er dann noch einmal kandidieren wird", sagte Wohlgemuth im APA-Interview über den Landtagsabgeordneten Dornauer. Umfragen, die der SPÖ teils beträchtliche Verluste attestieren, will er "nicht schönreden", man habe aber ein Potenzial von etwas über 20 Prozent.

Entgegen so mancher Unkenrufe und Eindrücke politischer Beobachter pflege er mit Dornauer eine "sehr professionelle und konstruktive Zusammenarbeit", meinte Wohlgemuth, der dem Sellrainer nach der publik gewordenen Causa rund um einen Jagdausflug mit dem gefallenen Signa-Gründer René Benko im vergangenen Dezember in der Regierung und vor kurzem im Juni als Landesparteichef gefolgt war: "Wir arbeiten auf Ebene der Landtagsarbeit gut und konstruktiv zusammen". Ob er fürchte, dass Dornauer bei der Landtagswahl eventuell mit einer eigenen Liste antreten könnte? "Er hat selber medial gesagt, dass er ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat ist und der Sozialdemokratie treu bleibt. Ich glaube nicht, dass er eine eigene Liste macht."

"Was letztes Jahr passiert ist, macht etwas mit einer Partei"

Eine vom ORF Tirol in Auftrag gegebene Umfrage hatte die mit der ÖVP regierende Landes-SPÖ zuletzt nur mehr bei rund 11 Prozent gesehen. Er sei "niemand, der Umfragen schön redet", betonte der Landesparteivorsitzende, aber es gebe schließlich auch andere, bei denen man etwas besser liege. Nur eines sei klar: "Was letztes Jahr passiert ist, macht etwas mit einer Partei", spielte er auf die massiven Turbulenzen in Folge von Dornauers Jagd-Causa an. Man habe dabei als Gesamtpartei "nicht das beste Bild abgegeben". Mit einer Bezirkstour, dem erfolgreich geschlagenen Parteitag samt seiner Wahl mit großer Mehrheit sowie einer begonnenen, inhaltlichen wie personellen Öffnung habe man aber bereits wieder Vertrauen zurückgewinnen können: "Wir wollen beweisen, dass wir die richtigen Antworten haben und dann gemeinsam im Team die Wahl schlagen. Und die Menschen einladen, ein Stück des Weges mit uns zu gehen." Die SPÖ habe in Tirol sicher ein Potenzial von etwas mehr als 20 Prozent. "Und wir können sicher das Ergebnis der letzten Wahl von 17,48 Prozent erreichen. Und auch stärker werden", erklärte Wohlgemuth.

"Kein Sparen am Sozialstaat"

Lob gab es vom 38-jährigen früheren ÖGB-Vorsitzenden für die Zusammenarbeit in der Landesregierung. "Wir verstehen uns sehr gut und diskutieren alles aus", meinte er zum "gemeinsamen Miteinander" mit ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle. Die "rote Handschrift" sei indes "bei allen Entscheidungen erkennbar". Dies zeige sich angesichts des auch in Tirol notwendigen Sparkurses. Im Dezember-Landtag soll das Doppelbudget für 2026/2027 beschlossen werden, zuvor im Herbst folgt die heiße Phase der politischen Verhandlungen. "Ich bekenne mich zum Sparen, aber mit sozialer Verantwortung", sagte Wohlgemuth, der in der Landesregierung unter anderem die Wohnbauagenden inne hat. So sei etwa bereits koalitionär außer Streit gestellt worden, dass die Wohnbauförderung im Zuge der Einsparungen nicht gekürzt werden wird. Zudem verwies der Landeshauptmannstellvertreter, wenn es um die "rote Handschrift" geht, auf die verschärfte Leerstandsabgabe sowie die auf Schiene gebrachte Baulandmobilisierungsabgabe.

Wird die Kürzung von 15 Prozent bei den Ermessensausgaben, die sich die Landesregierung laut Landeshauptmann und Finanzreferent Mattle über alle Bereiche hinweg zum Ziel gesetzt hat, auch den Sozialbereich betreffen? "Es wird noch politische Gespräche in der Landesregierung geben. Ich kenne noch kein fertiges Budget, niemand tut das", blieb Wohlgemuth hier eher zugeknöpft. Für die SPÖ sei klar: "Es braucht soziale Verantwortung. Beim Sozialstaat darf nicht abgebaut werden. Wir werden uns das daher konkret anschauen, wenn alle Zahlen vorliegen."

"Leuchtturm" Rechtsanspruch soll kein "Husch-Pfusch" werden

Das zuletzt offenbar etwas ins Trudeln geratene "Leuchtturmprojekt" Rechtsanspruch auf Vermittlung eines Kinderbetreuungsplatzes ab dem zweiten Geburtstag - die Städte und Kommunen machen wegen angeblicher Mehrkosten mobil und wollen eine vollständige Kostenübernahme erreichen - sah Wohlgemuth weiter auf Schiene, das hieße Einführung im Herbst 2026: "Ich gehe fest davon aus, dass wir in dieser Legislaturperiode den Rechtsanspruch umsetzen werden." Er "gestehe, dass auch mir vieles zu langsam vorangeht", aber dies sei den Umständen und der Dimension des Vorhabens geschuldet: "Wichtig ist, dass es kein Husch-Pfusch wird. Es muss am Ende des Tages gut funktionieren. Besser es dauert einige wenige Monate länger und es funktioniert dann."

Beim Tiroler Dauerbrenner Transit plädierte Wohlgemuth für "verstärkte Gespräche Richtung EU-Kommission", um dort das Problembewusstsein hinsichtlich der "topografischen Lage" Tirols zu stärken, das offenbar noch immer nicht ausreichend vorhanden sei. Um vielleicht eine kurzfristige Verlagerung des Güter-Transports auf die Schiene zu erreichen, trat der SPÖ-Landesparteichef für verstärkte Lkw-Sicherheitskontrollen ein - sowohl, was die Beschaffenheit der Fahrzeuge, als auch die Arbeitsbedingungen der Fahrer betrifft.