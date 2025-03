Umfrage: Neuer Kanzler Stocker vorerst ohne Amtsbonus

Christan Stocker ist seit vergangenem Montag Bundeskanzler - in der wöchentlichen Kanzler-Umfrage muss er Kickl und Babler noch den Vortritt lassen.

Mit dem Kanzlerbonus in Umfragen ist das so eine Sache. Herbert Kickl - obgleich nur selbsternannter "Volkskanzler", damit aber nicht im Amt - führt die wöchentliche Kanzlerfrage von oe24 aktuell seit Frühjahr 2023 an, ganz ohne Amtsbonus.

Und auch aktuell (1.000 Befragte vom 3. und 4. 3.) kann sich der FPÖ-Chef mit 27 % über Platz 1 freuen. Der neue Kanzler Christian Stocker muss sich erst nach oben arbeiten: Mit 12 % (+2) kommt der ÖVP-Chef nur auf Platz 3 und bleibt damit auch hinter SPÖ-Chef Andreas Babler.

Die neue Außenministerin Beate Meinl-Reisinger verliert interessanterweise und wird von 9 % als Kanzlerin gewünscht, das sind zwei Prozentpunkte weniger.