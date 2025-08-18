Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Beate Meinl-Reisinger
© FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH

ORF-Sommergespräch

Ansage von Meinl-Reisinger: Deutschpflicht im Sommer

18.08.25, 20:25 | Aktualisiert: 18.08.25, 21:43
Teilen

Am Montagabend war Außenministerin und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger im Sommergespräch bei ORF-Innenpolitik-Chef Klaus Webhofer zu Gast.  

Sie ist die zweite Interviewpartnerin, nachdem vergangene Woche die Grünen-Chefin Leonore Gewessler den Auftakt der Gesprächsreihe der Parteichefs gemacht hatte. Aufgenommen wurde die Sendung im ORF-Mediencampus – genauer gesagt die Terrasse der Info-Sendung "Studio 2" – am Küniglberg. 

Für die Langzeitparteichefin ist es bereits das achte Sommergespräch. Es ist allerdings das erste in ihrer Rolle als Mitglied der Regierung. Meinl-Reisinger ist im vergangenen März nach langen – zwischendurch abgebrochenen und schließlich wiederaufgenommenen – Koalitionsverhandlungen von der Oppositionsbank in die Regierung gewechselt.

Gleich angesprochen auf die Umstellung von Opposition in die Regierung, verriet Meinl-Reisinger fast schon emotional, dass es natürlich eine „Umstellung für die Familie“ sei und „immer ein Spagat, Beruf und Familie zu vereinbaren“. Die NEOS-Chefin ist dreifache Mama und verheiratet.

Bildungsressort: „Nächste Maßnahme greift kommendes Jahr“

Die NEOS-Chefin kündigte gleich eine neue innenpolitische Maßnahme an: „Wir brauchen eine Aufholjagd bei der Bildung“, dennoch lobte sie weiter ihren NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr. „Als nächstes kommen mit dem nächsten Jahr verpflichtende Deutschkurse im Sommer für nicht deutschsprachige Kinder, „weil man bisher bei der Integration nicht weit genug kommt“.

Ukraine-Gipfel in Washington

Selenskyj ist heute gemeinsam mit anderen EU- und Staatschefs bei Trump zu Gast, um einen möglichen Ukraine-Frieden auszuverhandeln, nachdem Putin vor drei Tagen Putin persönlich getroffen hatte.

„Nur die Ukraine kann darüber entscheiden, wozu sie bereit ist“, positionierte sich Meinl-Reisinger – etwa zu Gebietsabtretungen - die momentan wahrscheinlich scheinen.„Wenn ich untertags sage, ich bin bereit für Frieden und dann Nacht für Nacht die Bevölkerung terrorisiere und töte“ prangerte sie erneut Putins widersprüchliche politische Haltung an - dann zeige dies die Komplexität der Friedens-Verhandlungen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden