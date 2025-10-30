Pilnacek-Autor startet Youtube-Kanal

Gernot Rohrhofer veröffentlicht Youtube-Serie zum Fall Pilnacek. Er schrieb das Buch "Er muss weg" – Der Fall Pilnacek und produzierte auch bereits eine TV-Dokumentation zur Causa.

Der Tod des mächtigsten Beamten der Republik, Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek († 60), beschäftigt die Politik. Schon im November soll ein parlamentarischer U-Ausschuss untersuchen, was bei den Ermittlungen nach Pilnaceks Tod am 20. Oktober 2023 und danach geschehen ist.

Inside Politik

Der Autor und freie Journalist Gernot Rohrhofer veröffentlichte jetzt auf dem brandneuen Youtube-Kanal "Inside Politik" zwei lange Interviews und zehn Shorts. "Weitere Videos sind geplant", sagt Rohrhofer gegenüber oe24.

"Es kursieren viele, meist nicht beweisbare Theorien"

"Worum es geht: Im Fall Pilnacek kursieren viele, meist nicht beweisbare Theorien. Mir war es wichtig, ganz unaufgeregt die Bevölkerung zu informieren", sagt der Journalist. Und fügt an: "Wenngleich ich nicht den Anspruch auf die absolute Wahrheit erhebe - ich war ja selbst nicht mit dabei."

In einem Video spricht der deutsche Gerichtsmediziner Dr. Gabriel über die Verletzungen von Pilnacek - er hat die Fotos gesehen und den Obduktionsbericht studiert. Mehr Content zu Pilnacek dürfte in Bälde auf dem Kanal zu sehen sein.

oe24.TV veröffentlichte lange Doku zum Fall

Es ist auch eine oe24.TV-Doku zum 2. Todestag von Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek erschienen.

Videos aus dem U-Ausschuss?

Zuletzt kündigte Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) an, dass es möglicherweise auch Live-Übertragungen aus dem U-Ausschuss zur Causa Pilnacek geben wird.