Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Plakolm
© APA/GEORG HOCHMUTH

Nach Kopftuch-Verbot

Plakolm plant schärferes Hassprediger-Register

18.09.25, 14:19
Teilen

Die Einführung eines Registers zu islamistischen Hasspredigern ist geplant und soll nun auch Prediger, die das Kopftuch für Kinder propagieren, umfassen.

Wien. Das von der Regierung angedachte Register zu islamistischen Hasspredigern könnte auch Personen umfassen, die das Tragen eines Kopftuchs durch Kinder propagieren. Das sagte Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) gegenüber der ORF-"ZiB". Diese Praxis sei "auch ein Teil dessen", was der politische Islam verfolge, argumentierte sie.

Vor einer Woche hatte die Regierung ein Kopftuchverbot für unmündige Mädchen an Schulen auf den Weg gebracht. Der Gesetzesentwurf ist derzeit in Begutachtung. Ebenfalls geplant ist die Einführung eines Registers zu islamistischen Hasspredigern. Ansehen will sich die Koalition, ob dabei eine nationale Umsetzbarkeit möglich ist. Profile, auf denen zur Radikalisierung aufgerufen wird, sollen gesperrt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden