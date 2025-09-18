Alles zu oe24VIP
Marchetti
© APA/HELMUT FOHRINGER

Politik-Insider

ÖVP-Kritik am eigenen Generalsekretär

18.09.25, 18:06
Teile der ÖVP kritisieren Nico Marchetti scharf. 

Er sei „zu wenig engagiert“, „zu ehrgeizig“, „zu schlecht vorbereitet“ und überhaupt „der falsche Mann am falschen Ort“, tönen ÖVPler gegen den eigenen ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti.

Wegbegleiter von Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz  

Der einstige Wegbegleiter von Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz stieg 2025 unter ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker zum ÖVP-Generalsekretär auf.  Dem gebürtigen Wiener wurden stets Ambitionen auf den Vorsitz der ÖVP Wien nachgesagt. In manchen Bundesländern und Teilen von Wien dürfte er nicht gut ankommen. 

"Einfach nicht geeignet“ 

Er sei „als Generalsekretär einfach nicht geeignet“, so der Vorwurf.  

Dafür überlegen andere in der ÖVP offenbar Marchetti sogar aufsteigen zu lassen. Sollte ÖVP-Klubchef August Wöginger – er steht im Herbst vor Gericht und es gilt die Unschuldsvermutung – verurteilt werden, „dann könnte Marchetti sein Nachfolger im Parlament werden“.

