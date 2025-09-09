Razzia bei Gottfried Küssel: Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Die österreichischen Behörden haben am Dienstag eine großangelegte Aktion gegen die rechtsextreme Szene gestartet. In Wien und weiteren Orten soll es zu Hausdurchsuchungen gekommen sein.
Die Hintergründe der Polizeiaktion sind bislang unklar. Wie der "Standard" berichtet sollen die Behörden an mehreren Standorten Hausdurchsuchungen durchgeführt haben.
Razzia am frühen Morgen
In den frühen Morgenstunden soll es zu zahlreichen Durchsuchungen, unter anderem in Wien gekommen sein. Betroffen war auch der bekannte Neonazi Gottfried Küssel. Das bestätigte sein Anwalt auf Nachfrage der APA.
Wohnungen und Vereinsräume durchsucht
Küssel und mehrere seiner Weggefährten besitzen Wohnungen in einem Gebäudekomplex im zweiten Wiener Bezirk. Dort ist außerdem ein rechtsextremer Verein registriert, der ebenfalls im Fokus der Ermittler stehen soll.
Hintergründe unklar
Auch die Plattform "Stoppt die Rechten" berichtet auf Blue Sky von einem größeren Polizeiaufgebot. Alle weiteren Hintergründe sind noch unklar.