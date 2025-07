Regierung pumpt 215 Millionen Euro in Industrie-Tranformation

Die Transformation der Industrie soll die Wirtschaftsleistung Österreichs bis 2050 um 3,3 Prozent steigern und gleichzeitig 44.000 neue Arbeitsplätze schaffen, so Minister Hanke.

Das Infrastrukturministerium stellt für heuer und 2026 insgesamt 115 Mio. Euro für die Forschungsinitiative "Transformation der Industrie" bereit, aus dem Wirtschaftsministerium kommen weitere 100 Mio. Euro an direkten Investitionsförderungen für diesen Bereich dazu. Darüber informierten Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ), Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) in einer Pressekonferenz am Donnerstag in Linz.

Geld fließt ab August und September

Der Call für die Förderung des Wirtschaftsministeriums startet nächste Woche, jener des Infrastrukturministeriums im September. Hanke will Vorzeigeprojekte der Energiewende fördern. Würden die Lösungen aus bereits existierenden Forschungsprojekten bis 2040 großflächig umgesetzt, könne man 53 Prozent der bis dahin erwarteten kumulierten industriellen CO2-Emissionen einsparen und darüber hinaus eine zusätzliche Wertschöpfung von 2,2 Mrd. Euro generieren, rechnete er vor. Die Transformation der Industrie könne die Wirtschaftsleistung Österreichs bis 2050 um 3,3 Prozent steigern und gleichzeitig 44.000 neue Arbeitsplätze schaffen, so Hanke.

"Unternehmen im Land zu halten, Investitionen vor Ort"

Hattmannsdorfer betonte, dass es gelte, Unternehmen im Land zu halten und zu Investitionen hier zu bewegen. Er verwies darauf, dass China mit einer offensiven Förderpolitik versuche, Firmen zu sich zu holen, auch Donald Trump probiere das in den USA. Dem will er mit direkten Investitionszuschüssen entgegenhalten. Die Förderung zielt vor allem auf Energieeffizienz ab, das unmittelbare Kriterium sei der CO2-Ausstoß.