Regierung will Impfpflicht komplett abschaffen

Eine Entscheidung soll noch heute Donnerstag verkündet werden.

Die türkis-grüne Bundesregierung dürfte die komplette Abschaffung der Impfpflicht anpeilen. Laut einer Meldung des "Standard" (Online-Ausgabe) bestätigten mehrere Abgeordnete Verhandlungen über das Aus der Regelung. Noch am heutigen Donnerstag soll demnach die Entscheidung verkündet werden. Im Gesundheitsministerium wollte man diese Planungen in der Früh auf APA-Anfrage vorerst nicht bestätigten.

Die Impfpflicht ist aktuell zwar via Gesetz verankert, aber per Verordnung ausgesetzt - und zwar bis zum 31. August. Dann müsste eigentlich die installierte Kommission neuerlich die Lage beurteilen.

Entscheidung noch heute

Im Raum steht laut APA-Informationen aber nun, dass das Impfpflicht-Gesetz - das bis Ende 2024 gilt - selbst geändert bzw. abgeschafft werden könnte. Eine Entscheidung wird im Lauf des Tages erwartet.

Unterdessen schlittert Österreich in eine neue Corona-Welle. Am Mittwoch wurden erstmals wieder über 10.000 Neuinfektionen gemeldet. Gesundheitsminister Rauch erklärte, dass man zukünftig mehr auf Eigenverantwortung setzen will - neue Maßnahmen seien vorerst nicht geplant.