Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Werner Herbert
© APA/TOBIAS STEINMAURER

"Geringschätzung"

Beamten-Deal: Blaue Gewerkschaften steigen auf die Barrikaden

15.09.25, 10:54
Teilen

Die freiheitlichen Gewerkschafter sind nicht damit einverstanden, den Gehaltskompromiss im öffentlichen Dienst noch einmal aufzuschnüren, wie die Regierung das plant.  

Der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Freiheitlicher (AUF) Werner Herbert meint, dass die Koalition "brutal den Sparstift ansetzen" wolle. Für die Vorsitzende der Freien Gewerkschaft Österreichs (FGÖ) Irene Eisenhut zeigt die Regierung ihre "Geringschätzung" gegenüber dem öffentlichen Dienst.

Alexander Pröll

Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll. 

© APA/HELMUT FOHRINGER
 

Auch die unabhängigen Gewerkschafter in der Gemeindebediensteten-Gewerkschaft younion betonten am Montag in einer Aussendung ihren Widerstand. Ein erneutes Aufschnüren des Gehaltsabschlusses käme einem schweren Vertrauensbruch gleich.

Finanzminister Markus Marterbauer

Finanzminister Markus Marterbauer. 

© APA/ROLAND SCHLAGER

Die Regierung, vertreten durch Beamtenstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), trifft Dienstagvormittag die Vorsitzenden der Gewerkschaft öffentlicher Dienst und der younion, Eckehard Quin bzw. Christian Meidlinger. Ziel der Koalition ist es, vom gesetzlich für 2026 vereinbarten Abschluss von 0,3 Prozent über der Inflation wegzukommen. Als Gegenangebot präsentiert wird, dass man dafür 2027 und 2028 von der eingepreisten Nulllohnrunde absehen könnte. Die Gewerkschaft zeigte sich zuletzt verhandlungsbereit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden