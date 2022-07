Bundesheer bleibt weiter ohne neue Führungsspitze

Obwohl die Bewerbungsphase endete, wartet das Heer auf den neuen Obergeneral.

Wien. Eigentlich hat das Verteidigungsressort rund um Ministerin Klaudia Tanner alle Hände voll zu tun: Allen voran die lange Liste an Beschaffungen, mit der das totgesparte Heer aufgerüstet werden soll, wird derzeit nur schleppend abgearbeitet. In der Landesverteidigung ist man unterdessen mit sich selbst beschäftigt.

Gespräche. Denn weiterhin gibt es keinen neuen Generalstabschef. Kurios: Die Bewerbungshearings wurden am Dienstag abgeschlossen. Eine Entscheidung blieb allerdings aus: Denn Tanner will mit allen elf Kandidaten noch persönliche Gespräche führen. Es sei ihr Anliegen, sich ein Bild über sie zu machen, so Tanner.

Nachfolge. Als Favoriten gelten GECKO-General Rudolf Striedinger, Beschaffungsleiter Harald Vodosek und Tanners Stabschef Friedrich Schrötter.