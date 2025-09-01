Alles zu oe24VIP
Anna Sporrer
© APA

Genitalbilder

"Dick-Pics" jetzt verboten - außer per Post

01.09.25, 23:51
Das ungefragte Versenden von Genitalbildern ist seit Montag strafbar. 

Wer künftig ungefragt Bilder nackter Genitalien versendet, macht sich strafbar. Bis zu sechs Monate Haft drohen bei Verstößen. Vor allem Frauen sollen so besser vor sexueller Belästigung geschützt werden. Denn: Jede zweite Frau zwischen 18 und 36 Jahren hat schon einmal ein Foto von einem Penis geschickt bekommen. Fast 90 Prozent davon ungefragt.

Das "Dick-Pic-Verbot" wird im Paragrafen 218, sexuelle Belästigung, geregelt. Bis zu sechs Monate Haft bzw. eine Geldstrafe drohen. Wer einem Opfer mehrmals Genitalbilder zusendet, riskiert, in den Stalking-Paragrafen (107a) zu fallen. Dort können die Strafen dann doppelt so hoch sein. 

Verboten ist das ungefragte Versenden via Telekommunikation. Das heißt: Per Post sind Penis-Bilder prinzipiell weiterhin "erlaubt", wenngleich auch hier andere Straftatbestände wie etwa Stalking erfüllt sein können.

