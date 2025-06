× Die Lieblings-Minister der Regierungsparteien

Wöchentlich kommt die Regierung für den Ministerrat zusammen. Davor gibt es meist einen kurzen Doorstep, danach ein Pressefoyer. Auffallend: Manche Ministerinnen und Minister werden hier besonders oft vor den Vorhang geholt.

Jeden Mittwoch trifft sich die Regierung, um im Ministerrat Beschlüsse zu fassen. Davor - meist gegen 10 Uhr - gibt es einen kurzen Doorstep. In der neuen Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS wurde hierfür immer ein Vertreter jeder Partei gestellt. Beim anschließenden Pressefoyer, wo die Beschlüsse vorgestellt werden, treten auch zumeist je ein Vertreter pro Partei auf.

Welche Ministerinnen und Minister sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre dabei vor den Vorhang geholt werden, zeigt vor allem, welche Themen den Parteien am Herzen liegen. So ist es etwa wenig verwunderlich, dass bei den NEOS Bildungsminister Christoph Wiederkehr am häufigsten einen Auftritt hatte. Er war insgesamt sieben Mal bei einem Doorstep oder einem Pressefoyer, wobei die Regierungsklausur, die mit einem Ministerrat zusammenfiel, mitgerechnet wird.

Erst danach kommt Parteichefin Beate Meinl-Reisinger, die fünf Mal zu sehen war. Konkret wurde Wiederkehr für rund 37 Prozent aller für die NEOS vorgesehenen Plätze eingesetzt. Beate Meinl-Reisinger "nur" bei rund 26 Prozent.

Bei ÖVP und SPÖ zeichnet sich ein ähnliches Bild. Denn auch hier sind die Parteichefs nur an zweiter Stelle. Pressefoyer-Kaiserin bei der Volkspartei ist Integrations- und Familienministerin Claudia Plakolm (7 Erscheinungen). Zwei Themenbereiche, die Kernanliegen der ÖVP sind. Dahinter liegt Parteiobmann und Bundeskanzler Christian Stocker mit fünf Auftritten.

Plakolm wurde somit für jeden dritten "ÖVP-Platz" (33 Prozent) eingesetzt. Kanzler Stocker hingegen nur bei 24 Prozent.

Schmidt bei SPÖ auf Platz 1

Der "Liebling" der SPÖ scheint Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt zu sein. Sie trat bei den Ministerräten bereits sechs Mal in Erscheinung. Das entspricht 30 Prozent aller für die SPÖ vorgesehenen Plätze. Dahinter folgt Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler mit 5 (25 Prozent).

Ebenso spannend ist aber auch das andere Ende der Skala: Denn manche Regierungsmitglieder warten noch immer auf ihren ersten Auftritt. Noch nicht für ein Pressefoyer oder einen Doorstep beim Ministerrat eingesetzt wurden: Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP), Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ), Gesundheits-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sowie - und das ist dann doch etwas überraschend - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).

Von den NEOS wurden - vor allem auch aufgrund der niedrigeren Anzahl - alle Regierungsmitglieder eingesetzt. Sogar Klubchef Yannick Shetty durfte bereits drei Mal beim Ministerrat vor die Medien treten.