ID Austria: 900.000 neue Nutzer binnen 6 Monaten

Mittlerweile haben sich 4,8 Mio. Menschen für die Nutzung der ID Austria registriert.

Allein während der seit dem Sommer laufenden Registrierungstour des Bundeskanzleramts sind 900.000 Personen dazugekommen, gab Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag bekannt. Außerdem sind schon jeweils mehr als eine Mio. digitale Führerscheine bzw. Zulassungsscheine ausgestellt worden.

Bei der noch bis Jahresende dauernden Tour wird die kostenfreie Registrierung für die ID Austria angeboten. Zudem gibt es persönliche Beratung und Informationen zur begleitenden App. Die Einrichtung am Smartphone wird vor Ort unterstützt. Unterwegs sei man dabei auf Flughäfen, Bahnhöfen, in Schokoladenfabriken oder Zoos gewesen. Insgesamt wurden 220 Stopps absolviert, so Pröll. Dazu wurden zahlreiche Gemeinden als neue Registrierungsstellen gewonnen. Mittlerweile bieten rund zwei Drittel der rund 2.100 österreichischen Kommunen dieses Service an.

Grundsätzlich muss die ID Austria bei einer Behörde beantragt werden. Neben Gemeinden ist das etwa auch bei Passbehörden, Landespolizeidirektionen, Finanzämtern und Magistraten möglich. Zur Anmeldung braucht es einen amtlichen Lichtbildausweis, ein Smartphone und eventuell ein aktuelles Passfoto. Die Behörde stellt dann einen Freischaltcode aus. Eine ID Austria mit Basisfunktion stellen beispielsweise auch Sozialversicherungen aus, für die Vollversion ist ein Behördengang nötig. Das Vorläufersystem Handy-Signatur wird bei einer Anmeldung automatisch auf die neue digitale Identität umgestellt.

Ab 2026 digitale Studierendenausweise

Als nächste Schritte sollen 2026 digitale Studierendenausweise kommen. Außerdem soll die ID Austria auch in der Wirtschaft verankert werden. Man versuche daher, Unternehmen als Serviceprovider zu gewinnen, die die ID Austria in ihre eigenen digitalen Angebote integrieren.