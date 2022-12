Kanzler paniert Schnitzel für Obdachlose in der "Gruft"

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Freitag im Vorfeld von Weihnachten ehrenamtliche Einrichtungen, Blaulichtorganisationen und eine Pflegestation besucht.

Mit Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) schaute er im Mutter-Kind-Haus der St. Elisabeth-Stiftung vorbei, in der Obdachloseneinrichtung Gruft stand auch Kochen mit freiwilligen Helfern und Caritas-Präsident Michael Landau am Programm. Kardinal Christoph Schönborn besuchte indes das Erstaufnahmezentrum Traiskirchen.

Nehammer: "Ehrenamtliches Engagement bewundernswert"

Es wolle jenen danken, die sich täglich für das Wohl anderer einsetzen, wurde Nehammer in einer Aussendung nach seinem Besuch in der Obdachloseneinrichtung zitiert. "Nicht nur heute, sondern an jedem einzelnen Tag im Jahr ist dieses ehrenamtliche Engagement bewundernswert."

Nehammer und Raab im Mutter-Kind-Haus der St. Elisabeth-Stiftung

Der Kanzler beim Schnitzel-Panieren in der "Gruft"

Kardinal Schönborn kam unterdessen am Freitagvormittag im Erstaufnahmezentrum im niederösterreichischen Traiskirchen mit Kindern und Jugendlichen zusammen und tauschte sich vor Ort mit der Leitung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus, wie die Kathpress berichtetet. "Keiner von uns kann das Migrationsproblem lösen, aber wie schön wäre es, wenn jeder von uns wenigstens einem Menschen auf der Flucht persönlich begegnen und ihn kennenlernen würde", so Schönborns Wunsch nach seinem Besuch.