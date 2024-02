Karner nach Femiziden: Gesetzte Maßnahmen werden greifen

Nach einer Femizid-Serie in Österreich sprach Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag von ''bestialischen und abscheulichen Fällen''.

Karner mahnte jedoch zugleich, alle Fälle getrennt zu betrachten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. "Ich bin überzeugt, dass die bisher von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen greifen werden", so Karner, der etwa auf die auf die Erhöhung der sicherheitspolizeilichen Fallkonferenzen und Einführung von Gewaltambulanzen verwies.

"Es ist Aufgabe der Polizei, dies zu klären und der gerechten Strafe zuzuführen", erklärte Karner. Erst am Freitag waren vier Frauen und ein 13-jähriges Mädchen gewaltsam ums Leben gekommen. Am Montag wurde dann eine Frau in Niederösterreich erschossen.