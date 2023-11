Langersehnte Funktion: Klimaticket wird jetzt digital

Eine langersehnte Funktion für das Klimaticket wird bald Realität.

Das Klimaticket wird rund zwei Jahre nach dem Startschuss digital. Das gab das von Leonore Gewessler (Grüne) geführte Umweltministerium in einer Aussendung bekannt. Demnach wird es ab 27. November die Möglichkeit geben, das Klimaticket in den Apps der ÖBB, WESTbahn oder Wiener Linien aufzurufen. Lediglich die Kartennummer und das Geburtsdatum müssen hierfür in der Anwendung eingegeben werden. Weitere kompatible Apps anderer österreichischer Verkehrsverbünde sollen laufend hinzukommen.

Das digitale Klimaticket wird laut Aussendung von jedem der über 100 Verkehrsbetreiber Österreichs ab 27. November akzeptiert. Wie das Umweltministerium erklärte, bestanden die Herausforderungen in der Entwicklung der digitalen Version darin, zu gewährleisten, dass das elektronische Ticket in allen öffentlichen Verkehrsmitteln kontrolliert werden und es zu keinem Missbrauch kommen kann. Zudem soll es die Möglichkeit geben, sein Klimaticket bei Verlust oder Diebstahl zu deaktivieren.

Ministerin Gewessler zeigt sich über die Digital-Version erfreut: „Mit dem digitalen KlimaTicket ist der öffentliche Verkehr noch bequemer und komfortabler zu erleben. Das hilft uns dabei, noch mehr Menschen für den Umstieg auf die klimafreundliche Mobilität zu begeistern und damit unseren Klimazielen näher zu kommen." Laut ihr würden bereits die Hälfte aller Klimaticket-Nutzer angeben, jede fünfte Fahrt, die früher mit dem Auto erledigt wurde, nun mit den Öffis zu unternehmen. Insgesamt nutzen über 260.000 Menschen das österreichweite Jahresticket.