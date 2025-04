SPÖ-Finanzminister will bei seiner Budgetrede nichts beschönigen.

SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer will "zunächst alle Fakten auf den Tisch" legen. Das kündigt er im oe24.Interview, das heute um 21 Uhr ausgestrahlt wird, an.

Das ganze Interview sehen Sie heute um 21 Uhr auf oe24.TV

"Ich werde auch in der Budgetrede klar darstellen und sagen, was Sache ist, wie die Lage ist und wodurch sie beeinflusst wird. Es wird sicher nichts geschönt von meiner Seite, das kann ich Ihnen versichern", so Marterbauer auf oe24.TV. Wie er das Budget konsolidieren will, wann das EU-Defizitverfahren eingeleitet wird und was er am Eigenartigsten am Ministerdasein findet, sehen Sie heute um 21 Uhr auf oe24.TV.