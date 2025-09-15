Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Christoph Wiederkehr
© APA/HELMUT FOHRINGER

NEOS-Wiederkehr

Minister ließ sich mit Steuergeld 500 Autogrammkarten drucken

15.09.25, 14:29
Teilen

NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr ließ sich 500 Autogrammkarten für 474 Euro drucken. 

Eine Anfrage-Serie von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz ging den Spesen und Repräsentationsausgaben der Regierung im zweiten Quartal nach. In den Anfragen an die einzelnen Ressorts wird auch explizit nach den entstandenen Kosten für Autogrammkarten gefragt.

Und NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr gab hier auch tatsächlich Kosten an, die entstanden sind. Insgesamt 500 "Autogrammkarten Ressortleitung" wurden für 474 Euro in Auftrag gegeben. Diese sollen "bei Bedarf" verteilt werden, heißt es in der Anfrage-Beantwortung. 

Bei dem Preis - eine Karte kostete fast einen Euro - dürfte es sich noch dazu um ziemlich hochwertige Autogrammkarten handeln. Bei diversen Anbietern finden sich Angebote, die bei gleicher Stückzahl im A6-Format deutlich weniger kosten. Zumeist bewegen sich die Preise bei knapp 100 Euro. Nur durch Veredelungen wie etwa "Soft-Touch Cellophanierung", gerundete Ecken oder "glänzender UV-Lack beidseitig" lassen sich Kosten in dem angegebenen Bereich erreichen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden