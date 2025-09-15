Minister ließ sich mit Steuergeld 500 Autogrammkarten drucken

NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr ließ sich 500 Autogrammkarten für 474 Euro drucken.

Eine Anfrage-Serie von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz ging den Spesen und Repräsentationsausgaben der Regierung im zweiten Quartal nach. In den Anfragen an die einzelnen Ressorts wird auch explizit nach den entstandenen Kosten für Autogrammkarten gefragt.

Und NEOS-Bildungsminister Christoph Wiederkehr gab hier auch tatsächlich Kosten an, die entstanden sind. Insgesamt 500 "Autogrammkarten Ressortleitung" wurden für 474 Euro in Auftrag gegeben. Diese sollen "bei Bedarf" verteilt werden, heißt es in der Anfrage-Beantwortung.

Bei dem Preis - eine Karte kostete fast einen Euro - dürfte es sich noch dazu um ziemlich hochwertige Autogrammkarten handeln. Bei diversen Anbietern finden sich Angebote, die bei gleicher Stückzahl im A6-Format deutlich weniger kosten. Zumeist bewegen sich die Preise bei knapp 100 Euro. Nur durch Veredelungen wie etwa "Soft-Touch Cellophanierung", gerundete Ecken oder "glänzender UV-Lack beidseitig" lassen sich Kosten in dem angegebenen Bereich erreichen.