Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Plakolm: Diese drei Säulen stützen das Kopftuchverbot

Für Mädchen

Plakolm: Diese drei Säulen stützen das Kopftuchverbot

20.10.25, 11:04 | Aktualisiert: 20.10.25, 12:24
Teilen

Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) stellte am Montagvormittag begleitende Maßnahmen für das Kopftuchverbot vor. 

Die Begutachtungsphase des Kopftuchverbots geht in die finale Phase. Bis Donnerstag können noch Stellungnahmen eingereicht werden. 

KOUL / PLAKOLM / SARIC
© APA/HELMUT FOHRINGER

Indes präsentierte Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) gemeinsam mit Expertinnen die Begleitmaßnahmen zum Kopftuchverbot. Die Maßnahmen sollen auch den Bedenken des VfGH entgegenkommen. Sie zielen auf die Stärkung von Mädchen ab. Aber auch Eltern und Burschen sollen eingebunden werden. Konkret sollen drei Säulen das Kopftuchverbot begleiten: 

  1. Empowerment für Mädchen zur Stärkung der Selbstbestimmung
  2. Burschen-Arbeit: Präventive Arbeit mit Burschen und Sittenwächtern
  3. Eltern-Arbeit: Aufklärung und Unterstützung

6,5 Mio. Euro Förderungen

Entsprechende Vereine werden von der Regierung finanziell gefördert. Es gebe dazu Förderungen im Ausmaß von 6,5 Mio. Euro und bereits mehr als 30 Einreichungen. Anfang November soll eine Kommission über die Zuschläge entscheiden.

ÖIF-Frauenzentrum-Chefin Sonia Koul erklärte etwa, dass es darum gehe, "Frauen und Mädchen langfristig und nachhaltig zu stärken". Alleine 2024 habe das ÖIF-Frauenzentrum über 5.000 Beratungen durchgeführt. 

"Heroes - Gegen Unterdrückung im Namen der Ehre" 

Integrationsexpertin Emina Saric präsentierte das Projekt „Heroes – Gegen Unterdrückung im Namen der Ehre“, ein "gewaltpräventives Bildungsprojekt". Dabei würden - meist "männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund" - betreut, die dann in weiterer Folge "Heroes" sind und als Vorbilder für andere dienen sollen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden