Pröll zu Judenhass-Vorfällen: "Beschämendes Alarmsignal"

Ein "erschreckendes und beschämendes Alarmsignal" sieht der für den Kampf gegen Antisemitismus zuständige Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) im oe24.TV-Interview.

Die antisemitischen Vorfälle der letzten Tage sorgten auch in der Regierung für Entsetzen.

Jeder einzelne Vorfall für sich genommen sei "ein extrem erschreckendes und beschämendes Alarmsignal", erklärte Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) am Dienstagabend auf oe24.TV bei Isabelle Daniel. Der ÖVP-Politiker ist unter anderem für den Kampf gegen Antisemitismus verantwortlich.

Antisemitismus bekämpfen

"Wir müssen alle zusammenhalten, um Antisemitismus auch wirksam zu bekämpfen", so Pröll, der "gemeinsam entschieden dagegen vorgehen" will. Das gefährliche sei, so der Staatssekretär, "dass hier ein schleichender Prozess stattfindet, den wir einen Riegel vorschieben müssen".

Einladung ins Kanzleramt

Das betroffene israelische Ehepaar, dass auf einem Campingplatz abgewiesen wurde, lud Pröll bereits ins Bundeskanzleramt ein. Er habe sich dabei auch im Namen der Republik entschuldigt. "Jeder israelische Staatsbürger ist in Österreich willkommen", betonte der Staatssekretär.