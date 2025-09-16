Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Korinna Schumann
© APA/HANS KLAUS TECHT

Corona

Regierung sitzt auf 545.000 Impf-Dosen - es kommen noch mehr

16.09.25, 11:27 | Aktualisiert: 16.09.25, 13:27
Teilen

Mit Stand Anfang Juli waren 545.000 Covid-Impfdosen in den Lagerbeständen des Bundes. 

Die Covid-19-Impfstoff-Besorgung wirkt auch heute noch nach. Denn nach wie vor erhält Österreich Lieferungen von BioNTech/Pfizer. Für heuer sei etwa eine Abnahme im Ausmaß von rund 1,8 Mio. Impfstoffdosen vorgesehen, geht aus einer Anfrage-Beantwortung des Sozialministeriums hervor. Die Anfrage wurde von FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz gestellt. 

Das von Korinna Schumann (SPÖ) geführte Sozialministerium verhandelte allerdings, dass heuer "nur" rund 1,5 Mio. Dosen abgenommen werden, 2026 dann noch die restlichen 300.000. In der Anfragebeantwortung betont das Ressort, dass nach wie vor bestimmte Personengruppen ein unverändert "hohes Risiko für schwere Krankheitsverläufe" bei einer Infektion haben. Daher stelle man die Impfung auch weiterhin zur Verfügung. 

Zudem wird betont, dass es bereits 2023 gelungen sei, bei BioNTech/Pfizer eine Lieferreduktion um rund 5 Mio. Dosen zu verhandeln. Auch der Lieferzeitraum konnte gestreckt werden. Mit anderen Impfstoffherstellern seien ähnliche Reduktionen gelungen. 

Regierung sitzt auf 545.000 Impf-Dosen

Dennoch sitzt der Bund mit Stand Anfang Juli nun auf 545.000 Impfstoff-Dosen, wie aus der Beantwortung hervorgeht. Wie oben bereits erwähnt, werden auch weiterhin noch Vakzine geliefert. 

Bisher im e-Impfpass eingetragene Covid-19-Impfungen:

Verabreichte Impf-Dosen
© Parlament

Verabreichte Impf-Dosen
© Parlament

Dem gegenüber stehen eher magere Zahlen (siehe Tabellen) bei den verabreichten Impfungen. Allerdings werden hier nur die im e-Impfpass eingetragenen Verabreichungen gezählt. Die tatsächliche Anzahl dürfte also höher sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden