Stocker, Babler, Meinl-Reisinger
© APA/HANS KLAUS TECHT

Anfang September

Regierung startet Herbstarbeit mit Klausur im Kanzleramt

12.08.25, 15:02
Die Bundesregierung startet in die politische Herbstarbeit mit einer zweitägigen Klausur. 

Am 2. und 3. September geht die Regierung in eine zweitägige Klausur und startet damit in die politische Herbstarbeit. Um Kosten zu sparen, findet die Tagung - wie schon im Frühjahr - im Bundeskanzleramt statt. 

Die Regierungsmitglieder von ÖVP, SPÖ und NEOS setzen bei der Klausur die Schwerpunkte für die kommenden Monate und besprechen geplante Vorhaben. Um den Aufschwung einzuleiten müsse man Wirtschaftswachstum fördern, die Inflation senken und strukturelle Reformen vorantreiben, heißt es in der Ankündigung für die Klausur. 

Zum Abschluss wird es einen Ministerrat mit anschließendem Pressefoyer geben.

