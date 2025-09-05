Schock-Umfrage: Schon drei Viertel leiden unter der Teuerung

Warum es der Regierung so schlecht geht, ist leicht erklärt: Die Teuerung ist für die Bevölkerung immer spürbarer - und die Menschen werden immer pessimistischer.

Gleich 47 % sind mit der Ampel-Koalition unzufrieden - und die FPÖ nähert sich in der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 der 40er Marke. Warum, ist leicht erklärt: Die Wirtschaftslage ist trist - und die Stimmung wird immer schlechter, die das Lazarsfeld Österreich-Radar zeigt

+ Teuerung: Bereits für 75 % der Bevölkerung ist die Teuerung spürbar - 45 % sagen sogar, die immer höheren Preise seien "sehr spürbar".

+ Lebensstandard: Die Stimmung ist inzwischen schon so schlecht, dass 59 % der Ansicht sind, dass die Österreicherinnen und Österreicher ihren Lebensstandard nicht mehr werden halten können.

+ Pessimismus: Deshalb blickt auch eine Mehrheit von 53 % den nächsten 12 Monaten pessimistisch entgegen, nur 26 % sind optimistisch.