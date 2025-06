Sonne, Berge und ganz viel Meer - so urlauben heuer unsere Politiker

Nach einem hektischen Politjahr mit mehreren Wahlkämpfen und mühsamer Regierungsbildung spannen Österreichs Politikerinnen und Politiker einmal aus. Eines vorweg: Kroatien ist heuer ein gewisser Hot Spot.

Ausspannen - und doch dazwischen arbeiten. An der Staatsspitze ist die Luft schon dünn, zwei Wochen vertschüssen kann man sich da selten. Und so müssen zumindest die höchsten Politiker des Landes immer erreichbar sein.

Zuerst Südafrika, dann Attersee

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist so einer, der immer greifbar sein muss: Er hält zu Sommerbeginn seine großen Reden bei den Festspielen in Bregenz und Salzburg und urlaubt dann - gut erreichbar - am Attersee und im heimatlichen Tiroler Kaunertal.

Allerdings: Davor wartet ein besonderes berufliches Goodie: VdB ist zu Beginn des Sommers beim ersten Staatsbesuch eines österreichischen Bundespräsidenten in Südafrika im Einsatz. Samt Treffen mit Präsident Cyril Ramaphosa - jenem Ramaphosa, der bei seinem Besuch bei Donald Trump so cool geblieben ist. Einziger Wermutstropfen: In Südafrika ist jetzt Winter.

Das Problem hat Christian Stocker nicht - er urlaubt vorzugsweise im heimatlichen Wiener Neustadt, immerhin hat er dort Haus und Garten. Vielleicht findet der Kanzler Zeit, auf seine Vespa zu steigen. Auch ein kurzer Abstecher ans Meer ist möglich.

Arbeit und Job verbinden

Beate Meinl-Reisinger bei ihrem Urlaubsdomizil im Ausseerland.

Arbeit und Job Beate Meinl-Reisinger hat ihren ersten Sommer in einem hohen Staatsamt. Zwei Wochen verbringt sie wieder wie immer im Ausseerland - muss dazwischen aber berufliche Termine einschieben. Sie ist halt nicht mehr in Opposition.

Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat dieses Motto: In diesem Jahr ist kein längerer Urlaub vorgesehen – stattdessen sind im August einzelne Urlaubstage beziehungsweise kurze Auszeiten geplant, die Tanner mit ihrer Familie in Österreich verbringen wird. „Auch wenn dieses Jahr kein längerer Urlaub geplant ist, freuen wir uns auf erholsame Familientage in Österreich“, so die Heereschefin.

SPÖ am Atlantik...

Auch Andreas Babler hat seine ersten Monate in der Regierung hinter sich, der SPÖ-Vizekanzler wird zwei Tage bei seiner Vorarlberger Familie verbringen. Etwas später geht es dann für ein paar Tage mit Frau und Tochter nach Portugal.

An den Atlantik zieht es auch Bablers rechte Hand, Staatssekretärin Michaela Schmidt: Sie klappert mit einem Wohnmobil samt Familie die französische Atlantik-Küste ab. Finanzminister Markus Marterbauer hat's hingegen lieber alpin, er wandert in Südtirol und in Österreich.

.. und im Hot Spot Kroatien

Indes könnte Kroatien zu einem gewissen Hot Spot werden: Dem Charme von Sonne, Bora und Ćevapčići erliegen heuer neben SPÖ-Verkehrsminister Peter Hanke auch seine Parteifreundinnen Justizministerin Anna Sporrer, Sozialministerin Korinna Schumann. Geheimdienst-Staatssekretär Jörg Leichtfried und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. Leichtfried wandert mit Hund Tobi noch in der heimatlichen Obersteiermark, Königsberger zieht's zudem mit ihren Enkelkindern nach Jesolo. Schumann hängt dann noch ein paar Tage an der Ostsee an.

Apropos Ostsee: An die Gestade derselben verschlägt es diesmal Bildungsminister Christoph Wiederkehr - er bereist Schweden.

Plakolm und Totschnig in den Bergen

Familienministerin Claudia Plakolm wird den Sommer wie gewohnt in Österreich verbringen - einzige Ausnahme: eine Bergtour auf die Zugspitze (Auf die die echte, nicht nur zum Flip-Flop tauglichen Gipfelkreuz!).

Dahoam am Bauernhof - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig verlässt das Land auch heuer nicht. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden kleinen Söhnen zieht es ihn auf den Bauernhof seines Bruders, wo er Natur und Familie verbinden kann. „Hier finde ich Ruhe, Kraft und vor allem echte Zeit mit meiner Familie“, so der Minister.

Gewessler in Kärnten

Nach ihrer Wahl zur Grünen-Chefin am kommenden Wochenende kann dann auch Ex-Klimaministerin Leonore Gewessler ausspannen: "Die letzten Monate waren für mich intensiv und sehr bewegend. Ich durfte viele neue Menschen kennenlernen, spannende Gespräche führen und bin in meine neue Rolle hineingewachsen. Im Juli nehme ich mir ein wenig Zeit zum Durchatmen und Krafttanken. Ich freue mich auf Zeit in den Bergen, darauf in Ruhe am See in Kärnten zu liegen und ein paar gute Bücher zu lesen."