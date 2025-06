Steuergeld: So viel gaben die Ministerien für Social-Media aus

In Anfrage-Beantwortungen listeten die Ministerien auf, wie viel Geld an Facebook, Google, Instagram und Co. floss.

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz wollte in einer Anfrage-Serie an die Regierung wissen, wie viel die Ministerien im ersten Quartal für Werbung in den Sozialen Medien wie Facebook, Instagram, TikTok und Co. ausgegeben haben. Wohlgemerkt entfallen die ersten beiden Monate - Jänner und Februar - noch unter die Ära von Türkis-Grün, erst ab März übernahm die schwarz-rot-pinke Regierung.

Insgesamt gaben alle Ressorts zusammengerechnet über 210.000 Euro in den ersten drei Monaten des Jahres aus. Einige Ausgaben wurden sowohl vom Energie- als auch vom Infrastrukturministerium gelistet, da beide Bereiche noch Anfang des Jahres im Klimaministerium ressortierten. Die Doppeltnennungen wurden hier nur einfach mitgerechnet. Auch Ausgaben wie etwa Werbung des Finanzressorts auf Infoscreens oder Werbung des Innenministeriums in Online-Medien wurden ebenfalls weggerechnet.

Verkehrsministerium mit höchsten Ausgaben

Die größten Ausgaben in Sozialen Medien hatten im ersten Quartal das Verkehrsministerium (rund 58.500 Euro), das Gesundheitsministerium (rund 43.000 Euro) sowie das Wirtschafts- und Finanzressort (beide je rund 39.000 Euro) zu verzeichnen.

Am sparsamsten war das Außenministerium, das im ersten Quartal keinen einzigen Cent für Werbung in den Sozialen Medien ausgab. Das Verteidigungs- und Landwirtschaftsministerium verwiesen in ihrer Anfragebeantwortung jeweils auf einen halbjährlich erscheinenden Transparenzbericht.