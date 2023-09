Trotz Inflation: ÖVP hält an Erhöhung der CO2-Steuer fest

Grüne Maurer kritisiert ÖVP – aber: "Diese Koalition ist nicht am Ende" Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer will die Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP im Bund bis zum Schluss fortsetzen. Dennoch übt sie scharfe Kritik an der Annäherung der Volkspartei an die FPÖ.