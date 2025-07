Trotz Preisschock: Ministerium rechnet mit mehr Klimaticket-Verkäufen

Das Verkehrsministerium rechnet für die nächsten Jahre mit einem Anstieg der Klimaticket-Verkäufe - und das trotz eines empfindlichen Preisanstiegs.

Mit 1. August wird das Klimaticket empfindlich teurer. Statt 1.179,30 Euro müssen Öffi-Nutzer dann satte 1.300 Euro berappen (ermäßigt sind es 975 statt 821 Euro). Kein halbes Jahr später folgt dann der nächste Preissprung auf insgesamt 1.400 Euro (ermäßigt 1.050). Der Klimaticket-Preis wurde nach der Einführung für drei Jahre eingefroren, mit 1. Jänner 2025 wurde der Betrag erstmals erhöht.

Im Verkehrsministerium rechnet man jedenfalls trotzdem mit einem weiteren Zuwachs an Klimaticket-Nutzern. Das geht zumindest aus dem Kleingedruckten des Doppelbudgets hervor. So visiert man für heuer eine Marktdurchdringung von 16,8 Prozent der Bevölkerung an, kommendes Jahr sollen es bereits 17 sein, 2027 dann 17,2.

Im Ministerium argumentierte man den Anstieg auf oe24-Anfrage wie folgt: "Mit den Preisanpassungen wird eine leichte Dämpfung des Markthochlaufs des KlimaTicket Ö erwartet. Wir gehen davon aus, den aktuellen Kundenstamm halten zu können." Am langfristigen Ziel einer leichten konstanten Steigerung der Marktdurchdringung, also der regionalen und österreichweiten Klimatickets, halte man aber nach wie vor fest.