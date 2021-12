Rot-Grün-Pink ist ­beliebteste Koalition

In Hajek-Umfrage wäre Türkis-Blau die am wenigsten beliebte Koalitionsform.

Wien. Auf die Frage, ­welche Regierung sie sich nach einer Nationalratswahl wünschen würden, ­geben 27 Prozent der Befragten in einer Peter-Hajek-APA-ATV-Umfrage (800 Befragte in Zeit vom 13. bis 16. Dezember) eine rot-grün-pinke Koalition an.



Damit wäre die Ampel die beliebteste Koalitionsvariante in Österreich.



Lesen Sie die komplette Story mit einem oe24plus-Abo. Gleich anmelden!