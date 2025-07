Experte schlägt Alarm: "Das ist für die Ukraine verheerend"

In der ZiB2 bei Stefan Lenglinger war Russland-Experte Gerhard Mangott zu Gast.

In den letzten Tage machten Meldungen aus den USA die Runde, wonach die Amerikaner vor allem ihre Unterstützung an die Ukraine im Bereich der Flugabwehr zurückfahren werden. Eine Hiobsbotschaft für Kiew - zu Gast in der ZiB2 war gestern dazu Russland-Experte Gerhard Mangott.

Russland hat zuletzt seine Raketenangriffe auf die Ukraine intensiviert. Mangott sieht einen Abnützungskrieg, bei dem die Ukraine zwar Einzelerfolge erziele, insgesamt sei Russland aber im Vormarsch. Dass die USA weniger Flugabwehr liefere, "ist für die Ukraine verheerend". Die Europäer könnten den Ausfall von Lieferungen der Patriot-Flugabwehr nicht ersetzen.

Die Ukraine könnte zwar auch die Raketen in den USA beim Hersteller direkt kaufen, doch stelle sich die Frage: "Wer zahlt das dann?"

Mangott rechnet zwar mit weiteren Verhandlungen, aber es werde keine Fortschritte geben. Die Ukraine sei nicht derzeit bereit, einen Diktatfrieden zu akzeptieren, auf der anderen Seite sei Russland im Vormarsch, deshalb habe auch Putin kein Interesse an einem Frieden.

Hauptproblem für die Ukraine ist die fehlende Mannstärke, die Reihen der Infanteristen könnten nicht gefüllt werden. "Präsident Selenskij müsste das Wehralter von 25 Jahren absenken, was aber sehr heikel wäre."

Und Russland? Ein weiteres Sanktionspaket könnte Russland wirtschaftlich "durchaus an die Wand drücken" - es sei aber unklar, ob ein solches zustande komme.