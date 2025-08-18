Alles zu oe24VIP
Christian Pewny
© APA/BARBARA GINDL

Nachfolge unklar

Salzburger FPÖ-Soziallandesrat Christian Pewny tritt ab

18.08.25, 14:28
Der seit Mitte Mai krankheitsbedingt abwesende Salzburger Soziallandesrat Christian Pewny (FPÖ) wird nicht mehr in die Politik zurückkehren. 

Wie die freiheitliche Landeshauptfraustellvertreterin Marlene Svazek am Montag nach einem Gespräch mit dem 58-Jährigen informierte, werde Pewny aus gesundheitlichen Gründen seine Regierungsfunktion und alle anderen politischen Ämter niederlegen. Der offizielle Wechsel in der Landesregierung soll am 1. Oktober 2025 erfolgen.

Bis dahin wird Svazek wie schon in den vergangenen Monaten das Ressort interimistisch weiterführen. Pewnys Nachfolge soll noch im September geregelt werden, ernsthafte Gespräche hätten bis dato aber noch nicht stattgefunden. Sie selbst werde nach dem 1. Oktober keine Kompetenzen mehr aus Pewnys aktueller Ressortzuständigkeit übernehmen, sagte Svazek.

Pewny war seit Juni 2023 Landesrat für Soziales in der schwarz-blauen Koalition in Salzburg. Weitere Agenden waren Lebensmittelaufsicht und Verbraucherschutz sowie Regionalentwicklung und EU-Regionalpolitik. Der Fahrschulinhaber war zuvor Bürgermeister von Radstadt (2019 bis 2023) sowie Abgeordneter im Nationalrat (2017 bis 2019).

