Nach Leak: Riesenwirbel um Selenskyj-Besuch in Wien

Der Präsident der Ukraine soll noch im Juni nach Wien kommen und österreichische Spitzenpolitiker treffen - weil das bekannt wurde, ist der Termin jetzt unsicher.

Knalleffekt zu einem Zeitpunkt, an dem der Krieg in der Ukraine immer mehr eskaliert: Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj soll bereits am 16. Juni nach Wien kommen.

Der Ukrainer soll laut oe24-Infos nicht nur Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen - sondern auch führende Regierungs- und Parteienvertreter, darunter vor allem Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die ja als eine ihrer ersten Amtshandlungen in Kiew war. Die Vorbereitungen liefen zuletzt bereits auf Hochtouren - sind doch die Sicherheitsvorkehrungen bei Reisen des ukrainischen Präsidenten enorm.

Doch weil der Besuch jetzt geleakt wurde, könnte er auch schon wieder wackeln. Weder Präsidentschaftskanzlei noch Kanzleramt wollten den Termin denn auch am Freitagnachmittag bestätigen, laut oe24-Infos ist es derzeit offen, ob Selenskyj die Reise unter diesen Umständen tatsächlich antreten wird.