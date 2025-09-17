Alles zu oe24VIP
Sollen Beamte auf ihr Gehalts-Plus verzichten?
Sollen Beamte auf ihr Gehalts-Plus verzichten?

17.09.25, 14:50
Wir wollen Ihre Meinung zu den brisantesten und spannendsten Themen der Woche.

Derzeit verhandeln Regierung und Gewerkschaft zu den Beamten-Gehältern. Die erste Gesprächsrunde ergab keinen Durchbruch. Die Gespräche gelten als außerordentlich heikel, plant die Koalition doch, den für kommendes Jahr paktierten Abschluss wieder aufzuschnüren. Geplant war, dass die öffentlich Bediensteten kommendes Jahr ein Plus von 0,3 Prozentpunkten über der Inflation erhalten. Das wären rund 3,3 Prozent. 

Die schwierige Situation hat ihre Wurzel im Vorjahr, als die Gewerkschaft für 2025 einen Abschluss von 3,5 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte unter der Teuerung billigte, sich dafür aber gesetzlich zusichern ließ, dass dieser Verlust kommendes Jahr wieder aufgeholt wird. Nunmehr braucht die Regierung aber Geld und appelliert an die Gewerkschaft, an der Budgetkonsolidierung mitzuwirken. Zur Verdeutlichung: ein Prozent Plus für die Beamten kostet laut Schätzungen in etwa 190 Millionen Euro.

Wir wollen aus diesem Grund wissen: Sollen Beamte auf ihr Gehalts-Plus verzichten?

Stimmen Sie JETZT ab.

