SPÖ-Seltenheim tobt: "Kickl ist feigster Parteichef Österreichs"

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim übte am 1. Mai scharfe Kritik an FPÖ-Chef Herbert Kickl und dessen Auftritt bei der FPÖ-Kundgebung in Linz.

Er warf Kickl vor, Hass und Hetze zu verbreiten, rechtsextreme Verschwörungstheorien zu befeuern und demokratische Institutionen wie die Medien und die Sozialpartnerschaft zu attackieren. Laut Seltenheim sei Kickl der "feigste Parteichef Österreichs", der politische Mitbewerber verunglimpfe und die Bevölkerung gegeneinander aufhetze, anstatt konstruktive Lösungen für Österreichs Zukunft zu erarbeiten. Babler-Hammer am 1. Mai: "Wir greifen jetzt in die privaten Mieten ein"

Kickl beschimpft Babler als linke Zecke Die Rede im "Bierzelt" sei laut Seltenheim inhaltsleer und zeige, dass die FPÖ keinen Plan für ein gerechtes Österreich habe. Im Gegensatz dazu stelle die SPÖ unter Andreas Babler konkrete Maßnahmen wie den Mietpreis-Stopp und die Bankenabgabe, die laut Seltenheim Millionen Menschen entlasten und für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Die SPÖ wolle Österreich wieder auf Kurs bringen.