Jörg Leichtfried
© ORF 2 (Screenshot)

Thür-Comeback im ORF

SPÖ-Staatssekretär: DSN hat neun Terroranschläge verhindert

05.10.25, 22:10
Teilen

SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried erklärte in der "ZiB2", dass die DSN in den letzten zwei Jahren neun Terroranschläge verhindern konnte. 

Im Februar kündigte "ZiB2"-Moderator Martin Thür an, sich aus privaten Gründen eine längere Auszeit zu nehmen. Jetzt kehrte er auf die TV-Bildschirme zurück. Sein erster Studiogast war Nachrichtendienst-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ). 

Unter anderem ging es um den Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) Omar Haijawi-Pirchner, der kürzlich bekannt gab, sich mit Jahresende - und somit rund ein Jahr vor dem geplanten Ende seiner Amtszeit - von seinem Posten zurückzuziehen.

Martin Thür
© ORF 2 (Screenshot)

Leichtfried erklärte, er "bedauere den Schritt" sehr. Denn Haijawi-Pirchner habe die DSN "sehr gut aufgebaut". 

Neun Terroranschläge verhindert 

Zuletzt - etwa beim geplanten Anschlag auf ein Taylor-Swift-Konzert in Wien - erhielt die DSN häufiger Hinweise von ausländischen Nachrichtendiensten. Ist die DSN also abhängig von Partnerdiensten?

Leichtfried erklärte: "Die DSN arbeitet sehr gut mit anderen Diensten zusammen. Und das sei, so der SPÖ-Politiker, "keine Einbahnstraße". "Man kann sagen und man weiß es ist so, dass die DSN in den letzten zwei Jahren neun Terroranschläge verhindert hat". Das sei ein Resultat der guten Zusammenarbeit. Unter anderem auch durch Hinweise zu Diensten in anderen Ländern.

