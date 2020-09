Strache: Ibiza-Trip kostete 17.550 Euro

Wien/Ibiza. Es erinnert ein wenig an eine US-Serie, die die Welt der „Reichen und Schönen“ als andauernden Krimi mit Betrug, Verrat und jeder Menge abgehobenem Lifestyle darstellt. Nur, dass es hier nicht um die Upper East Side in New York geht, sondern um die Welt des Heinz-Christian Strache. Hat er über Jahre hinweg etwa teure Luxusurlaube indirekt via FPÖ abgerechnet?