Strache sitzt am Dienstag auf der Anklagebank

Am Dienstag geht der erste Strafprozess gegen Ex-FPÖ-Vizekanzler Strache los.

Wien. Am Dienstag muss Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache im Landesgericht Wien auf der Anklagebank Platz nehmen. Es geht um den Vorwurf der mutmaßlichen Bestechlichkeit gegen ihn und um mutmaßliche Bestechung gegen den Betreiber der Privatklinik Währing, Walter G.

Strache soll sich in den ­türkis-blauen Koalitions­verhandlungen dafür ein­gesetzt haben, dass die Klinik Währing in den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds aufgenommen werde. Der Staatsanwaltschaft liegen dabei Chats vor. So soll Strache nachgefragt haben, welches Bundesgesetz „wichtig“ wäre, damit die „Schönheitsklinik endlich fair behandelt wird“. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft wertet eine 10.000-Euro-Spende von G. als „Gesetzeskauf“. Für die Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.