Streit um Abschiebungen: So viele Migranten mussten Österreich wirklich verlassen

Jeden Tag müssen rund 35 Migranten Österreich verlassen.

„Wir schieben mehr Elche als Syrer ab“, kritisierte FPÖ-Chef Herbert Kickl am Freitag und attackierte damit einmal mehr die Bundesregierung. Nun kontert das Innenministerium und verweist auf die offizielle Statistik. Demnach müssten bis Ende September bereits 10.400 Migranten Österreich verlassen – das sind rund 35 pro Tag.

„Abschiebungen von verurteilten Straftätern aus Syrien oder Afghanistan werden konsequent umgesetzt. Im Durchschnitt müssen 35 Menschen pro Tag Österreich verlassen, weil sie illegal aufhältig oder straffällig geworden sind“, so Innenminister Gerhard Karner.

Syrer und Afghanen

Seit 2022 wurden insgesamt 680 Syrer abgeschoben. Dabei handelt es sich vorwiegend um sogenannte Dublin-Abschiebungen in andere europäische Staaten. Bei rund der Hälfte dieser Personen handelt es sich um verurteilte Straftäter.

Zudem haben seit Anfang 2022 rund 900 Syrer Österreich freiwillig verlassen – alleine heuer sind es schon 644. Wie das Ministerium hinweist, hat man nach dem Sturz des Assad-Regimes Maßnahmen zur Unterstützung der freiwilligen Rückkehr eingeleitet.

Seit 2022 wurden zudem auch 500 Afghanen abgeschoben, auch hier vorwiegend in andere EU-Staaten. Zudem haben 180 Menschen aus Afghanistan Österreich freiwillig verlassen.